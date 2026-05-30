Традиционный многодневный Крестный ход вокруг Хабаровска в этом году начнется 16 июня (0+)

Начало пути, который суммарно составит 110 км, положит молебен в храме святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка. Верующие 4 дня проведут в дороге и молитвах. Священнослужители и прихожане будут молиться о мире и благополучии России и Хабаровского края, о воинах, исполняющих свой долг на СВО. В первый день Крестный ход пройдет от храма Георгия Победоносца до Ильинки. А завершится он в районе Базы КАФ, после чего верующие сядут на теплоход, на котором доедут до школы № 2. Всю дорогу участники будут обеспечены водой и пищей, ночлегом и медицинской помощью.