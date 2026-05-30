Максим Иванов: «Муралы Победы должны быть частью городской памяти»

В Комсомольске-на-Амуре определен дом для нанесения мурала в рамках патриотического проекта «Муралы Победы». Инициатором расширения проекта выступил депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов. Парламентарий встретился с жильцами дома по проспекту Первостроителей, 20, чтобы обсудить кандидатуры героев, чьи изображения появятся на фасаде. По итогам обсуждения первым в Комсомольске на стене дома появится портрет легендарного летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. «Мы специально обсуждаем такие решения с жителями, потому что мурал становится частью их дома и всего городского пространства. Алексей Маресьев — человек, чья история понятна каждому: сила характера, верность делу, умение не сдаваться. Для Комсомольска-на-Амуре, города трудовой доблести, важно, чтобы память о таких людях была рядом с нами не только в учебниках и музеях, но и на улицах, где каждый день ходят дети, школьники, семьи. Это спокойная, понятная работа с исторической памятью: вместе с людьми выбрать героя, привести фасад в порядок и сделать городскую среду содержательнее», — отметил Максим Иванов. Активное участие в выборе героя приняли молодые жители города. Школьники и студенты благодаря таким проектам не только участвуют в обсуждении облика Комсомольска-на-Амуре, но и глубже узнают историю страны и своего города. Один из десятиклассников, проживающий в выбранном доме, отметил, что муралы украшают город и превращают обычные стены в значимые городские объекты, посвященные памяти о Великой Отечественной войне. В качестве кандидатур также назывались Иван Сидоренко и участник специальной военной операции Евгений Ян, чье имя уже присвоено строительному колледжу. Помощь в реализации проекта оказывает администрация Комсомольска-на-Амуре. Дом по проспекту Первостроителей, 20 был выбран в том числе из-за хорошей обзорности фасада. «Фасад хорошо просматривается, поэтому мурал увидят многие жители и гости города. Перед началом работ уберем лишнюю конструкцию со стены, подготовим поверхность, после чего специалисты с использованием необходимой техники нанесут изображение. Наша задача — сделать это аккуратно и безопасно для дома», — пояснил заместитель главы Комсомольска-на-Амуре по вопросам ЖКХ Владимир Бережной. Завершить работы по нанесению мурала планируется до конца лета. Проект «Муралы Победы» будет продолжен и в следующем году.