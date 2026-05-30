В Перми сделали таблички-указатели к местам укрытий

Таблички-указатели к местам укрытий сделали в Перми, сообщает URA.RU.
Указатели появились на домах, дверях и на асфальте. Так, на улице Максима Горького надпись на асфальте направляет людей на ближайшую подземную парковку.
Напомним, укрытие считается любое заглублённое место: подземная парковка, подвал, цокольные этажи. Информацию о ближайшем месте можно найти на информационных стендах, в домовых чатах и на карте сервиса «Управляем вместе». Всего же в Перми на случай опасности предусмотрено 1390 укрытий.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае 29 мая объявляли режим «Ракетная опасность». Из-за угрозы закрыли аэропорт «Большое Савино», а в небе ввели «Ковёр». За время действия особого режима никаких происшествий зафиксировано не было.