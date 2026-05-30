Одному российскому региону спрогнозировали смерчи в ближайшие дни

По ее словам, 30 и 31 мая над морем в районе Сочи и Сириуса есть вероятность формирования смерчей. В Адыгее ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 22 м/с, на малых реках прогнозируется подъём уровня воды до неблагоприятных отметок. На Северном Кавказе в ряде регионов также пройдут сильные дожди с грозами, градом и ветром, на реках ожидается подъем уровней воды.