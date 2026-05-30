Одному российскому региону спрогнозировали смерчи в ближайшие дни

На юге России в ближайшие дни сохранятся неблагоприятные погодные условия. Ожидаются ливни, град и ветер до 22 метров в секунду. В Сочи и на федеральной территории Сириус возможно образование смерчей. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«30 и 31 мая в Краснодарском крае, в том числе в районе Сочи и Сириуса, сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 м/с. На реках резкий подъем уровня воды, в горах риск селей», — сказала Паршина.
По ее словам, 30 и 31 мая над морем в районе Сочи и Сириуса есть вероятность формирования смерчей. В Адыгее ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 22 м/с, на малых реках прогнозируется подъём уровня воды до неблагоприятных отметок. На Северном Кавказе в ряде регионов также пройдут сильные дожди с грозами, градом и ветром, на реках ожидается подъем уровней воды.