Трамп прошел медосмотр: Белый дом опубликовал заключение врача

Медицинский осмотр президента США Дональда Трампа не выявил у него проблем со здоровьем. Проверка показала, что он может выполнять обязанности главы государства. Об этом говорится в заключении лечащего врача американского лидера Шона Барбареллы, опубликованном Белым домом.
Осмотр прошел 26 мая в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. В документе отмечается, что проверка подтвердила хорошее физическое состояние Трампа, а также нормальную работу сердца, легких и нервной системы.
«Трамп полностью подходит для выполнения обязанностей верховного главнокомандующего и главы государства», — говорится в заключении врача.
Барбарелла также указал, что у американского лидера сохраняется хорошее когнитивное и физическое здоровье. По мнению врача, напряженный график Трампа, включая встречи на высшем уровне, публичные выступления и физическую нагрузку, продолжает способствовать его хорошему самочувствию.
Немногим ранее Трамп сам заявлял, что чувствует себя отлично. По его словам, здоровье у него сейчас даже лучше, чем было 30 лет назад. При этом в США состояние главы Белого дома регулярно становится темой для споров из-за его возраста и публичных выступлений.