30 мая в Башкирии стартуют первые сабантуи

По указу Главы Башкирии Радия Хабирова, первыми «праздник плуга» отметят аграрии Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов.
На следующей неделе, 6 июня, сабантуи состоятся уже в 20 районах республики. Среди них — Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Ермекеевский, Зианчуринский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Миякинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский и Янаульский районы.
11 июня праздник плуга пройдет в Баймакском районе. 12 июня сабантуй проведут Балтачевский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Бураевский, Давлекановский, Дуванский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Кигинский, Краснокамский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский, Туймазинский, Федоровский и Шаранский районы.
13 июня народные гулянья запланированы в Бирском, Караидельском, Мечетлинском и Стерлитамакском районах, а 20 июня — в Белебеевском и Куюргазинском районах.
Завершится «сезон» сабантуев только в июле. 4 июля праздник плуга состоится в Дюртюлинском районе, 18-го — в Белорецком.