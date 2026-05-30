В Магадане Всероссийская акция «Международный день соседей» объединила жителей

Жители Магадана привели в порядок знаменитый городской арт-объект.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане прошла XII Всероссийская акция «Международный день соседей». Мероприятие, организованное в рамках федерального проекта «Единой России» — «Школа ЖКХ», вновь собрало неравнодушных горожан, чтобы вместе сделать родной город уютнее. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Этот праздник давно перестал быть просто субботником, превратившись в тёплую традицию, позволяющую жителям многоквартирных домов познакомиться друг с другом. В этот раз эпицентром добрых дел стал знаменитый забор с медведями, расположенный в районе универмага «Восход» на проспекте Ленина. Этот арт-объект давно стал визитной карточкой города, и местные жители с особым трепетом относятся к его внешнему виду. Вооружившись кистями и краской, магаданцы под руководством депутатов приступили к обновлению конструкции. К активистам присоединились депутаты Магаданской городской Думы Егор Шалдыбин, Максим Смирнов, Павел Микряков и Шалва Красовский.

Как сообщили организаторы, ключевую поддержку в проведении акции оказала Ксения Александровна Суханкина, возглавляющая региональный Совет сторонников «Единой России». Являясь координатором проекта «Школа ЖКХ» и депутатом областной Думы, она предоставила всю необходимую краску и расходные материалы. Благодаря такой подготовительной работе каждый желающий смог внести свой вклад в обновление любимого горожанами объекта.

Акция «Международный день соседей» ежегодно напоминает о том, как важно знать людей, живущих рядом, совместно заботиться об общих пространствах и делать атмосферу в городе более душевной. По отзывам участников, мероприятие у универмага «Восход» прошло тепло и по-соседски.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

