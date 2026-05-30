Где в Москве откроются бассейны под открытым небом. Карта

Всего на летний сезон запланировано открытие 13 зон для плавания в городских парках и 12 — на фестивальных площадках «Московских сезонов». Посетителям будут доступны шезлонги, зонтики, душ, раздевалки, туалеты и камеры хранения — все это уже включено в цену билета. Билеты на сеансы в бассейны на фестивальных площадках и в большинстве парков можно купить в сервисе «Мосбилет».