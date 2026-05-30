Где в Москве откроются бассейны под открытым небом. Карта

Открытые бассейны Москвы в парках и на фестивальных площадках летом 2026 года.
1 июня в Москве откроются 12 бассейнов на фестивальных площадках «Московских сезонов» в районах:
Крюково — г. Зеленоград, площадка «Легенды Крыма»;
Куркино — ул. Соколово-Мещерская, вл. 23;
Тропарево-Никулино — ул. Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, вл. 4;
Теплый Стан — ул. Теплый Стан, вл. 1б;
Коптево — Коптевский б-р, 18а;
Южное Медведково — ул. Сухонская, 6с1;
Свиблово — проезд Нансена, 2к1;
Марьино — ул. Перерва, вл. 52;
Братеево — ул. Ключевая, 22;
Гольяново — ул. Уральская, вл. 16;
Вешняки — ул. Вешняковская, вл. 16к2;
Некрасовка — ул. Рождественская, вл. 31.
Еще шесть бассейнов в рамках проекта «Лето в Москве» заработают в городских парках:
«Митино» — ул. Пенягинская, 16;
«Ходынское поле» — Ходынский б-р, 10б;
«Серебряный Бор», пляж № 2 — ул. Таманская, вл. 46с1;
«Серебряный Бор», пляж № 3 — 4-я л. Хорошевского Серебряного Бора, 19к5;
«Сокольники» — 5-й Лучевой просек, вл. 16а;
Парк 50-летия Октября — ул. Удальцова, 22к2.
Кроме того, в парке Горького 1 июня откроется зона для плавания «Пионерский пруд».
Всего на летний сезон запланировано открытие 13 зон для плавания в городских парках и 12 — на фестивальных площадках «Московских сезонов». Посетителям будут доступны шезлонги, зонтики, душ, раздевалки, туалеты и камеры хранения — все это уже включено в цену билета. Билеты на сеансы в бассейны на фестивальных площадках и в большинстве парков можно купить в сервисе «Мосбилет».
Бассейны на открытом воздухе в Москве также работают в аквакомплексе «Лужники», парке «Остров мечты» и спорткомплексах «Чайка», «Акватория ЗИЛ» и «Формула воды».