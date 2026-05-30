Где в Москве откроются бассейны под открытым небом. Карта

С 1 июня в Москве начнут работать открытые бассейны в рамках проекта «Лето в Москве». Они откроются в парках и на фестивальных площадках «Московских сезонов». Где находятся бассейны и как выбрать ближайший — на карте РБК.

Источник: РБК

Открытые бассейны Москвы в парках и на фестивальных площадках летом 2026 года.

1 июня в Москве откроются 12 бассейнов на фестивальных площадках «Московских сезонов» в районах:

Крюково — г. Зеленоград, площадка «Легенды Крыма»;

Куркино — ул. Соколово-Мещерская, вл. 23;

Тропарево-Никулино — ул. Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, вл. 4;

Теплый Стан — ул. Теплый Стан, вл. 1б;

Коптево — Коптевский б-р, 18а;

Южное Медведково — ул. Сухонская, 6с1;

Свиблово — проезд Нансена, 2к1;

Марьино — ул. Перерва, вл. 52;

Братеево — ул. Ключевая, 22;

Гольяново — ул. Уральская, вл. 16;

Вешняки — ул. Вешняковская, вл. 16к2;

Некрасовка — ул. Рождественская, вл. 31.

Еще шесть бассейнов в рамках проекта «Лето в Москве» заработают в городских парках:

«Митино» — ул. Пенягинская, 16;

«Ходынское поле» — Ходынский б-р, 10б;

«Серебряный Бор», пляж № 2 — ул. Таманская, вл. 46с1;

«Серебряный Бор», пляж № 3 — 4-я л. Хорошевского Серебряного Бора, 19к5;

«Сокольники» — 5-й Лучевой просек, вл. 16а;

Парк 50-летия Октября — ул. Удальцова, 22к2.

Кроме того, в парке Горького 1 июня откроется зона для плавания «Пионерский пруд».

Всего на летний сезон запланировано открытие 13 зон для плавания в городских парках и 12 — на фестивальных площадках «Московских сезонов». Посетителям будут доступны шезлонги, зонтики, душ, раздевалки, туалеты и камеры хранения — все это уже включено в цену билета. Билеты на сеансы в бассейны на фестивальных площадках и в большинстве парков можно купить в сервисе «Мосбилет».

Бассейны на открытом воздухе в Москве также работают в аквакомплексе «Лужники», парке «Остров мечты» и спорткомплексах «Чайка», «Акватория ЗИЛ» и «Формула воды».

