В Омской области клещи покусали больше двух тысяч человек

Более двух тысяч жителей уже пострадали от укусов.

Источник: Om1 Омск

По состоянию на 28 мая 2026 года, по данным Роспотребнадзора, клещи укусили 2145 жителей Омской области. Среди пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, 745 детей.

Лаборатории исследовали 95,5% насекомых, снятых с людей. Среди них выявлены заражённые экземпляры: боррелиями — 7,2%, вирусом клещевого энцефалита — 1,6%, эрлихиозом — 0,6%, а также возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза — 0,6%.

За последнюю неделю доля клещей, инфицированных вирусом энцефалита, увеличилась, тогда как количество боррелиозных клещей снизилось.

Медики напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков: использовать репелленты и проверять себя после прогулок на предмет укусов клещей.