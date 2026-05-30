В Омской области клещи покусали больше двух тысяч человек

По состоянию на 28 мая 2026 года, по данным Роспотребнадзора, клещи укусили 2145 жителей Омской области. Среди пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, 745 детей.
Лаборатории исследовали 95,5% насекомых, снятых с людей. Среди них выявлены заражённые экземпляры: боррелиями — 7,2%, вирусом клещевого энцефалита — 1,6%, эрлихиозом — 0,6%, а также возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза — 0,6%.
За последнюю неделю доля клещей, инфицированных вирусом энцефалита, увеличилась, тогда как количество боррелиозных клещей снизилось.
Медики напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков: использовать репелленты и проверять себя после прогулок на предмет укусов клещей.