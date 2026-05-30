Каким должен быть современный инженер?

В наши дни на высокотехнологичных производствах даже операторы станков с числовой системой управления уже должны быть немного инженерами. Ты уже не просто нажимаешь на кнопки. Сейчас предприятия закупают системы ЧПУ с элементами искусственного интеллекта. В связи с этим нужно знать интернет-технологии, облачные технологии и многое другое. Надо постоянно развиваться и как минимум раз в два года проходит профессиональную переподготовку. В нашем мире любые знания устаревают очень быстро.