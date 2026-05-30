Стало известно, на какую пенсию могут рассчитывать мужчины-курьеры в России

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, какую пенсию могут получать мужчины-курьеры при официальном трудоустройстве. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на эксперта, средний размер выплат в 2026 году может составить 44 883 рубля.
Такой расчtт верен при условии, что человек официально работал 43 года и получал ежемесячно 130 тысяч рублей. Эксперт также подчеркнул, что большинство курьеров оформлены как самозанятые, поэтому им нужно самостоятельно вносить пенсионные взносы. Один год стажа стоит минимум 59 241 рубль. Без этого пенсия может оказаться намного скромнее.