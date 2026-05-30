Юным волгоградцам расскажут «Историю одной песчинки» 1 июня

Премьера комбинированной программы «История одной песчинки» состоится в Волгоградском планетарии 1 июня. Событие станет подарком к Международному дню защиты детей.
«Уникальное полнокупольное кинопутешествие — экранизация жизни обычной кварцевой песчинки на Земле. Историю зрители услышат от главной героини — она расскажет о событиях от зарождения Вселенной и Солнечной системы до появления планет, а затем — о своём собственном рождении и удивительном приключении, которое привело её в детскую песочницу», — поделились в планетарии.
Соблюсти баланс между художественным вымыслом и научной точностью автору помогли консультанты, которые работали вместе с ним над сценарием.
«Основная идея фильма — обратить внимание зрителя на то, что даже самые крохотные частицы имеют великую историю», — поясняют организаторы.
Начало в 12:00, 12+
