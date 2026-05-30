В Красноярском крае за год выявили почти 2000 случаев рака желудка

В 2025 году злокачественные новообразования ободочной кишки диагностировали у 1134 жителей края, рак желудка — у 839. Такие данные привели в региональном минздраве.
Как пояснил заведующий отделением абдоминальной онкологии № 1 краевого онкодиспансера Денис Медведев, рак ободочной кишки занимает пятое место по распространённости среди онкозаболеваний в регионе, рак желудка — шестое. Многие факторы риска человек может контролировать самостоятельно.
Врачи напоминают: характер питания напрямую влияет на риск развития онкологии ЖКТ. Для профилактики важно соблюдать режим, есть достаточно клетчатки, ограничивать жирное, копчёное и маринованное, снижать потребление продуктов с усилителями вкуса.
Также специалисты советуют пить достаточно воды, регулярно заниматься физкультурой и каждый день есть овощи и фрукты.