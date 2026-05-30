Один российский регион ждут смерчи: синоптик напугала россиян прогнозом погоды

На юге России сохраняются неблагоприятные погодные условия. В Краснодарском крае, Адыгее и ряде регионов Северного Кавказа прогнозируются ливни, град и сильный ветер. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
По ее словам, 30 и 31 мая в Краснодарском крае, в том числе в районе Сочи и на федеральной территории Сириус, ожидаются сильные дожди. В горах осадки могут пройти со снегом. Также возможны грозы, град и шквалистое усиление ветра до 22 м/с.
«В отдельных районах сильные ливни и очень сильный дождь. На реках резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. 31 мая на отдельных реках достижение опасных отметок», — сказала Паршина.
Синоптик добавила, что в горной зоне возрастает риск схода небольших селевых потоков. На Черноморском побережье в районе Сочи и Сириуса 30 и 31 мая также возможно формирование смерчей над морем.
В Адыгее в эти дни ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром до 22 м/с. На малых реках и водотоках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Похожая ситуация прогнозируется и в ряде регионов Северного Кавказа.
Немногим ранее KP.RU писал о последствиях непогоды в Краснодарском крае 25 мая. Тогда в регионе прошел крупный град, а сильная гроза залила дороги и дворы в Краснодаре. В некоторых районах льдины повредили припаркованные автомобили.