Один российский регион ждут смерчи: синоптик напугала россиян прогнозом погоды

По ее словам, 30 и 31 мая в Краснодарском крае, в том числе в районе Сочи и на федеральной территории Сириус, ожидаются сильные дожди. В горах осадки могут пройти со снегом. Также возможны грозы, град и шквалистое усиление ветра до 22 м/с.