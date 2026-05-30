В красноярском детсаду поселился суслик

В красноярском детсаду № 277 появилось развивающее пространство — сенсорный парк. Благодаря нему воспитанники смогут познавать мир через тактильные ощущения и развивать мелкую моторику. Для обустройства парка использовали натуральные материалы, в первую очередь — дерево.
Для детей подготовили несколько зон: «Тактильная тропа» — дорожка с покрытиями из песка, гальки и коры — развивает чувствительность стоп и координацию. В «Зоне текстур» — деревянные панели с разной фактурой помогут изучить свойства материалов на ощупь. В «Игровых модулях» — конструкции для перебирания и сортировки деталей. В «Музыкальной роще» с помощью инструментов из натурального дерева дети смогут создавать свои первые мелодии, а в «Уголке спокойствия» — познакомиться с различными за растениями.
Главным сюрпризом стала фигурка суслика, которая расположилась в новом парке. Ее отлила из гипса и покрасила акриловыми красками, имитирующими старинную бронзу, старший воспитатель Наталья Шартон. Имя малышу еще выбирают. Уже прозвучали такие варианты как: Садик, Королёк, Дружок, Кроха и Шустрик.