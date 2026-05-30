В Хабаровске 31 мая пройдёт Крестный ход в честь Дня Святой Троицы

Этот один из важнейших двунадесятых праздников отмечается на пятидесятый день после Пасхи и посвящён сошествию Святого Духа на апостолов. В 2026 году Троица выпадает на 31 мая. С самого утра во всех храмах и приходах епархий Приамурской митрополии Русской Православной Церкви пройдут торжественные богослужения. Центральная литургия состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска. Её возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Богослужение начнётся в 9:00 и продлится до 12:30.