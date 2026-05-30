В Хабаровске 31 мая пройдёт Крестный ход в честь Дня Святой Троицы

Православные христиане Хабаровского края готовятся отметить День Святой Троицы. Центральным событием праздника станет общегородской Крестный ход по улице Тургенева. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Этот один из важнейших двунадесятых праздников отмечается на пятидесятый день после Пасхи и посвящён сошествию Святого Духа на апостолов. В 2026 году Троица выпадает на 31 мая. С самого утра во всех храмах и приходах епархий Приамурской митрополии Русской Православной Церкви пройдут торжественные богослужения. Центральная литургия состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска. Её возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Богослужение начнётся в 9:00 и продлится до 12:30.
Организаторы подчёркивают, что Троица символизирует единство Бога в трёх лицах и напоминает о даровании апостолам способности проповедовать на разных языках. Этот праздник издавна считается днём рождения христианской церкви.
По завершении литургии состоится общегородской Крестный ход, который пройдёт с 12:30 до 13:30. Маршрут шествия будет проложен по улице Тургенева — от Спасо-Преображенского кафедрального собора на площади Славы до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери на Комсомольской площади. Присоединиться к молитвенному шествию приглашаются все желающие жители и гости города.
Традиция крестных ходов на Троицу символизирует шествие Церкви вслед за Христом и считается мощным свидетельством веры и единства. Для многих семей этот день становится поводом укрепить традиции, наполнить дома теплом и заботой.
