Священник Вигилянский рассказал, почему зеленый стал цветом дня Троицы

Зеленый стал цветом дня Святой Троицы так как, в этот день вспоминают явление Троицы у Мамврийского дуба. Об этом рассказал настоятель храма святой мученицы Татианы протоиерей Владимир Вигилянский.
День Святой Троицы празднуется на 50-й день после Пасхи. Традиционно православные храмы украшают ветвями и цветами, а пол устилают свежей травой.
По словам Вигилянского, прямого богословского основания для использования зеленого цвета нет, однако существует определенная символика.
— Сошествие Святого Духа на апостолов было совершено в день ветхозаветной Пятидесятницы — праздник первого урожая, связанный с первыми плодами растений, — цитирует его РИА Новости.
До этого глава молодежного отдела Ставропольской епархии, священник Альвиан Тхелидзе рассказал, что к празднику Вознесения Господня храм преображается: красные пасхальные облачения меняют на белые.
