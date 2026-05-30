Священник Вигилянский рассказал, почему зеленый стал цветом дня Троицы

Зеленый стал цветом дня Святой Троицы так как, в этот день вспоминают явление Троицы у Мамврийского дуба. Об этом рассказал настоятель храма святой мученицы Татианы протоиерей Владимир Вигилянский.

День Святой Троицы празднуется на 50-й день после Пасхи. Традиционно православные храмы украшают ветвями и цветами, а пол устилают свежей травой.

По словам Вигилянского, прямого богословского основания для использования зеленого цвета нет, однако существует определенная символика.

— Сошествие Святого Духа на апостолов было совершено в день ветхозаветной Пятидесятницы — праздник первого урожая, связанный с первыми плодами растений, — цитирует его РИА Новости.

До этого глава молодежного отдела Ставропольской епархии, священник Альвиан Тхелидзе рассказал, что к празднику Вознесения Господня храм преображается: красные пасхальные облачения меняют на белые.

В РПЦ также уточнили, что мечтание с точки зрения православия является грехом, так как оно уводит человека из реальности в мир иллюзий, отвлекая от конкретных дел и духовного развития.