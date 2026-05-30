Травников пригрозил штрафами строителям четвёртого моста в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил строителям штрафами, если они снова сорвут сроки сдачи четвёртого моста через Обь.

Источник: Сиб.фм

По решению суда, работы должны завершить до декабря 2026 года. Ранее компания-подрядчик доказала в суде, что из-за внешних факторов пришлось сдвинуть сроки, поэтому текущая дата стала обязательной.

В эфире программы ОТС LIVE глава региона заявил, что если сроки нарушат в очередной раз, власти предъявят санкции, чтобы побудить подрядчика максимально сократить задержки. Он отметил, что задержки связаны с техническими сложностями — в частности, с обводнением грунта, из-за которого потребовались дополнительные проектные решения.

Травников также напомнил о ситуации с оплатой проезда. Новый мост открыли в декабре 2025 года, но плату пока не берут. Причина — левобережные развязки ещё не готовы. Проезд станет платным только после завершения всего комплекса дорожных работ. При этом за пользование самими развязками платить не нужно — они останутся бесплатными.