Российские менеджеры описали портрет хорошего руководителя

Исследования лидерства показывают новые тенденции: жесткий директивный стиль постепенно уходит в прошлое.

Источник: РБК

Портрет идеального начальника сегодня — это не жесткий лидер а, напротив, вовлеченный и вдохновляющий руководитель. Об этом говорят данные свежего опроса, проведенного Школой управления РБК.

Нынешнее исследование особенностей профессионального поведения руководителей — это уже вторая волна. Его объектом стала вовлеченная аудитория РБК. Первая волна исследования проводилась в конце 2025 года совместно с холдингом «Ромир». И она показала предпочтение тягу менеджеров к более иерархичному лидерству.

Вторая волна исследования зафиксировала, что представления о хорошем руководителе сдвигаются в сторону более мягких моделей.

Школа управления РБК — образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.

Приходите на онлайн-события, чтобы обсуждать самые сложные вопросы с другими управленцами и экспертами — каждый четверг в 19:00 мск.

Проходите практики, чтобы быстро находить решения конкретных задач и усиливать лидерские навыки. Это короткий интерактивный формат, сочетающий в себе тесты, короткие видео от экспертов, упражнения и реальные кейсы управленцев со всей России.

Подробнее о событиях и практиках здесь.

Результаты опроса второй волны сместились в сторону принятия, партнерства и ухода от строгой иерархичности. Меньше сильной руки — и больше заботы о сотрудниках.

Респондентам предложили продолжить утверждение: «Хороший руководитель — это тот, который…» (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Ответы в первой волне распределились так:

Дисциплинированный в работе 55%;

Поддерживающий 49%;

Авторитетный (поддерживает иерархию в команде) 49%;

Открытый и доверительный 45%;

Вовлекающий (делегирует и советуется) 39%;

Вдохновляющий 36%;

Развивающий таланты 10%.

Участники второй волны назвали следующие характеристики хорошего руководителя:

Вовлекающий (делегирует и советуется) 69%;

Дисциплинированный в работе 55%;

Вдохновляющий 51%;

Открытый и доверительный 51%;

Поддерживающий 50%;

Авторитетный (поддерживает иерархию) 39%;

Развивающий таланты 38%.

Качества лидера, вышедшие на первые места, в двух волнах опросов значительно отличаются.

Вовлекающий, дисциплинированный и вдохновляющий — три главных характеристики идеального лидера по итогам второй волны исследования. Особенно, по сравнению с первой волной, отличается запрос на вдохновляющего руководителя: рост с 36% до 51%. Показательна и обратная сторона: авторитетный руководитель, поддерживающий иерархию в команде, во второй волне набрал 39% вместо 49%.

Вступайте в сообщество Школы управления РБК в Telegram или «Макс», чтобы общаться с руководителями из разных сфер, выстраивать нетворкинг и получать советы экспертов.

Также респонденты второй волны чаще наделять идеального лидера способность развивать таланты (10% — в первой волне, 38% — во второй). Общее для обеих волн исследования одно: дисциплинированность неизменно вверху рейтинга. Какими бы ни были управленческие тренды, базовое требование к руководителю — соблюдать договоренности, держать контур управления и ответственно относиться к работе — остается неизменным.

Справка.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Целевая аудитория второй волны, проведенной Школой управления РБК: сотрудники организаций, имеющие подчиненных (от одного и более) и руководителя. Объект исследования: вовлеченная цифровая аудитория РБК. Объем выборки: 2243 респондента.