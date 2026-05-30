Российские менеджеры описали портрет хорошего руководителя

Портрет идеального начальника сегодня — это не жесткий лидер а, напротив, вовлеченный и вдохновляющий руководитель. Об этом говорят данные свежего опроса, проведенного Школой управления РБК.
Нынешнее исследование особенностей профессионального поведения руководителей — это уже вторая волна. Его объектом стала вовлеченная аудитория РБК. Первая волна исследования проводилась в конце 2025 года совместно с холдингом «Ромир». И она показала предпочтение тягу менеджеров к более иерархичному лидерству.
Вторая волна исследования зафиксировала, что представления о хорошем руководителе сдвигаются в сторону более мягких моделей.
Школа управления РБК — образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.
Результаты опроса второй волны сместились в сторону принятия, партнерства и ухода от строгой иерархичности. Меньше сильной руки — и больше заботы о сотрудниках.
Респондентам предложили продолжить утверждение: «Хороший руководитель — это тот, который…» (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Ответы в первой волне распределились так:
Дисциплинированный в работе 55%;
Поддерживающий 49%;
Авторитетный (поддерживает иерархию в команде) 49%;
Открытый и доверительный 45%;
Вовлекающий (делегирует и советуется) 39%;
Вдохновляющий 36%;
Развивающий таланты 10%.
Участники второй волны назвали следующие характеристики хорошего руководителя:
Вовлекающий (делегирует и советуется) 69%;
Дисциплинированный в работе 55%;
Вдохновляющий 51%;
Открытый и доверительный 51%;
Поддерживающий 50%;
Авторитетный (поддерживает иерархию) 39%;
Развивающий таланты 38%.
Качества лидера, вышедшие на первые места, в двух волнах опросов значительно отличаются.
Вовлекающий, дисциплинированный и вдохновляющий — три главных характеристики идеального лидера по итогам второй волны исследования. Особенно, по сравнению с первой волной, отличается запрос на вдохновляющего руководителя: рост с 36% до 51%. Показательна и обратная сторона: авторитетный руководитель, поддерживающий иерархию в команде, во второй волне набрал 39% вместо 49%.
Также респонденты второй волны чаще наделять идеального лидера способность развивать таланты (10% — в первой волне, 38% — во второй). Общее для обеих волн исследования одно: дисциплинированность неизменно вверху рейтинга. Какими бы ни были управленческие тренды, базовое требование к руководителю — соблюдать договоренности, держать контур управления и ответственно относиться к работе — остается неизменным.
Справка.
Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.
Целевая аудитория второй волны, проведенной Школой управления РБК: сотрудники организаций, имеющие подчиненных (от одного и более) и руководителя. Объект исследования: вовлеченная цифровая аудитория РБК. Объем выборки: 2243 респондента.