Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Таганрог

Слюсарь: в Таганроге не зафиксировали утечки мазута после пожара из-за атаки ВСУ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Утечки мазута после атаки ВСУ на танкер в Таганроге нет, пожар потушен на территории порта, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В ночь на субботу Слюсарь сообщал, что в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта. По данным губернатора, ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено почти полсотни беспилотников.

«Возгорание танкера и объектов на территории порта в Таганроге ликвидировано. Утечки мазута не зафиксировано. Пострадавших нет», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
