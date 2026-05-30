Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Таганрог

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Утечки мазута после атаки ВСУ на танкер в Таганроге нет, пожар потушен на территории порта, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В ночь на субботу Слюсарь сообщал, что в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта. По данным губернатора, ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено почти полсотни беспилотников.
«Возгорание танкера и объектов на территории порта в Таганроге ликвидировано. Утечки мазута не зафиксировано. Пострадавших нет», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
