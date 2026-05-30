Анастасия Янина завоевала гран-при «Миссис Нижний Новгород 2026»

Гран-при фестиваля красоты, материнства и милосердия «Миссис Нижний Новгород 2026» завоевала Анастасия Янина. Финальное шоу состоялось на площадке концертного зала МТС Live Холл 29 мая.
Анастасия руководит стоматологией, растит двоих детей в возрасте 13 и 30 лет.
Прошла путь от санитарки до топ-менеджера.
Занималась легкой атлетикой, рукопашным боем. Любит мотоциклы и парашютный спорт. Увлекается вокалом.
Напомним, что фестиваль «Миссис Нижний Новгород» прошел в 11-й раз. В нем приняли участие 34 прекрасных нижегородки в возрасте от 23 до 58 лет. Они продемонстрировали не только свою красоту, но и активную жизненную позицию.
Ранее сообщалось, что по версии читателей ИА «Время Н», победительницей фестиваля «Миссис Нижний Новгород 2026» стала 37-летняя Амина Гавва.