Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют

Рубль в мае стал второй самой подорожавшей к доллару валютой — сильнее к нему укрепился только израильский шекель. Информация об этом следует из данных биржевых площадок.
В месячном выражении курс рубля к доллару продемонстрировал значительный рост, прибавив 4,9 процента. Абсолютным лидером по укреплению стал израильский шекель, который подорожал на 6,1 процента.
Замыкают первую пятерку валют южноафриканский ранд, выросший на 3,7 процента, венгерский форинт, прибавивший 2,8 процента, а также новозеландский доллар с показателем в 2 процента.
Наибольшее падение показал казахстанский тенге, ослабнув на 4,9 процента. Схожую отрицательную динамику продемонстрировали индонезийская рупия и румынский новый лей, передает РИА Новости.
К концу мая курс доллара достиг 71,6 рубля, приблизившись к минимуму с 2023 года. Однако стойкого укрепления рубля все равно не ожидается. Такими прогнозами с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.
Во время весеннего падения доллара россиянам рекомендовали обратить внимание на товары из-за рубежа.