На Госуслугах запустили электронную книгу жалоб

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. Роспотребнадзор совместно с Минцифры России начали эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе Госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Нововведение направлено на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей».

«Инициатива позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами (исполнителями), в досудебном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребители смогут сообщать о проблемах с товарами надлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя.

Обращение предлагается подать при возникновении таких проблем как:

  • отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий возврата (сохранен товарный вид, товар не был в употреблении);

  • отказ в возврате стоимости товара при его возврате в течение 7 дней после покупки;

  • превышен срок возврата денежных средств за отмененный заказ.

Рассмотрение обращений займет до семи календарных дней, добавили в ведомстве.

