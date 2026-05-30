Взрыв ракеты ударил по лунной программе США: участие Blue Origin могут отложить на год

Politico: участие Blue Origin в лунной программе США могут отложить еще на год.

Источник: Комсомольская правда

Участие Blue Origin в лунной программе США может быть отложено минимум на год после взрыва ракеты New Glenn. Об этом сообщает Politico со ссылкой на подсчеты бывшего сотрудника НАСА.

Ранее тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Компания, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, планировала модернизировать ракету до сверхтяжелого носителя, чтобы конкурировать со SpaceX.

«Из-за восстановления инфраструктуры, исследований и возобновления полетов аппарата New Glenn, а также испытаний в рамках программы “Артемида III”, задержка составит как минимум год», — заявил источник издания.

Politico отмечает, что НАСА рассчитывало уже в следующем году испытать лунные посадочные модули Blue Origin и SpaceX. В дальнейшем они должны доставлять астронавтов на поверхность Луны.

При этом миссия «Артемида III» все еще может пройти в следующем году, если SpaceX успеет подготовить свои модули. Однако в таком случае США сделают большую ставку на непроверенную технологию только одной компании.

Немногим ранее KP.RU писал, что у американской лунной программы уже были проблемы с графиком. Миссия «Артемида III», намеченная на 2027 год, сдвигалась к концу года с риском перейти на 2028-й. В материале отмечалось, что SpaceX и Blue Origin не успевали с подготовкой ключевых элементов программы.

