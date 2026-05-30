Взрыв ракеты ударил по лунной программе США: участие Blue Origin могут отложить на год

Участие Blue Origin в лунной программе США может быть отложено минимум на год после взрыва ракеты New Glenn. Об этом сообщает Politico со ссылкой на подсчеты бывшего сотрудника НАСА.
«Из-за восстановления инфраструктуры, исследований и возобновления полетов аппарата New Glenn, а также испытаний в рамках программы “Артемида III”, задержка составит как минимум год», — заявил источник издания.
Politico отмечает, что НАСА рассчитывало уже в следующем году испытать лунные посадочные модули Blue Origin и SpaceX. В дальнейшем они должны доставлять астронавтов на поверхность Луны.
При этом миссия «Артемида III» все еще может пройти в следующем году, если SpaceX успеет подготовить свои модули. Однако в таком случае США сделают большую ставку на непроверенную технологию только одной компании.
Немногим ранее KP.RU писал, что у американской лунной программы уже были проблемы с графиком. Миссия «Артемида III», намеченная на 2027 год, сдвигалась к концу года с риском перейти на 2028-й. В материале отмечалось, что SpaceX и Blue Origin не успевали с подготовкой ключевых элементов программы.