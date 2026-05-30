В Магаданской области 45-летняя уроженка ближнего зарубежья лишилась российского гражданства. Женщина была дважды уличена в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, противоправная деятельность гражданки была выявлена сотрудниками регионального Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ). Согласно материалам дела, она совершила два административных правонарушения, предусмотренных статьей 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Данная статья устанавливает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан.
За каждое из совершенных правонарушений суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Общая сумма взысканий составила 60 тысяч рублей. Однако уплата штрафов не спасла нарушительницу от более серьезных правовых последствий.
В связи с совершением действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, Управлением МВД России по Магаданской области было принято решение о прекращении у данной гражданки российского гражданства. Паспорт гражданина Российской Федерации у женщины уже изъят. В соответствии с законодательством, после прекращения гражданства она обязана самостоятельно покинуть территорию нашей страны. В случае невыезда из Российской Федерации в установленный срок она подлежит принудительной депортации за пределы государства.
В полиции подчеркнули, что работа по выявлению подобных правонарушений будет продолжена. Действия, дискредитирующие Вооруженные силы, находятся на особом контроле правоохранительных органов.
