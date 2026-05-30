В Магаданской области женщину лишили гражданства РФ за дискредитацию армии

В связи с совершением действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, Управлением МВД России по Магаданской области было принято решение о прекращении у данной гражданки российского гражданства. Паспорт гражданина Российской Федерации у женщины уже изъят. В соответствии с законодательством, после прекращения гражданства она обязана самостоятельно покинуть территорию нашей страны. В случае невыезда из Российской Федерации в установленный срок она подлежит принудительной депортации за пределы государства.