Красноярец набрал микрозаймов в надежде заработать в качестве посредника и остался ни с чем

Красноярец попытался заработать на услугах посредника и был обманут мошенником.
В полиции рассказали, что в июле прошлого года житель краевой столицы по рекомендации приятеля обратился к незнакомому ранее мужчине, который пообещал ему помочь заработать деньги. Красноярцу необходимо было оформить микрозаймы, а деньги перевести на чужую карту. Злоумышленник уверял, что выплатит долг сам, а потерпевший получит 30% от суммы кредита.
Красноярец согласился на предложенные условия, оформил на себя микрозайма на сумму 8 тыс. и 5 тыс. рублей, а также занял у знакомого 9 тыс. руб. Затем он перевел злоумышленнику 22 тыс. руб. и стал ждать обещанных денег. Когда потерпевший поинтересовался о сроке закрытии кредитов, то мужчина его заблокировал и перестал выходить на связь.
Полицейские установили личность и местонахождение обвиняемого. Им оказался ранее не судимый 23-летний красноярец. Он пояснил, что изначально не собирался ничего платить посреднику. При проведении следственных действий он полностью возместил ущерб потерпевшему.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, расследование которого уже завершено. С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.