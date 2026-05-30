Жителей Самары предупредили о массовых отключениях воды 31 мая, 2 и 4 июня

Первое отключение пройдет с 10:00 31 мая до 00:00 1 июня. Без ХВС останутся дома на насосной станции № 107. Под ударом — десятки улиц: Бакинская (5−27), Грозненская, Зеленая, Калининградская (1−52), Кишиневская, Медицинская, Молдавская, Пугачевский тракт (8−66), Рижская, 40 лет Пионерии, переулки Строителей, Торговый, Молодежный, а также улицы Стадионная, Нефтяников и Фасадная.