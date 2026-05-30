МАРТ начало проверку Wildberries в Беларуси

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси начало проверку интернет-площадки Wildberries. Маркетплейс проверят на предмет соблюдения им законов в торговле, а также защиты прав потребителей, цен.
«Если у Вас имеются проблемы при взаимодействии с указанной интернет-площадкой, а также предложения по совершенствованию ее работы, сообщите нам до 12 июня по электронной почте: glavk.minsk@mart.gov.by», — говорится в обращении МАРТ к белорусам.
МАРТ напомнил, что деятельность по выдаче заказов могут осуществлять и другие субъекты хозяйствования.
