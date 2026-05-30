Министр просвещения Сергей Кравцов оценил работу «Школы 800» в Нижнем Новгороде

Губернатор Глеб Никитин рассказал министру просвещения РФ Сергею Кравцову о результатах трехлетней работы «Школы 800». Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, с самого начала проект задумывался как уникальный и во многом экспериментальный. Губернатор отметил, что шесть лет назад лично заложил первый камень в основание школы, и тогда в церемонии по видеосвязи также участвовал Сергей Кравцов.
Кроме того, глава региона представил министру план дальнейшего развития образовательного учреждения до 2029 года.
«Рад, что Сергей Сергеевич высоко оценил работу нашей уникальной школы», — заключил глава региона.
