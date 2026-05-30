На карте Хабаровского края появилась новая точка притяжения этнотуризма

«Во время экспедиций по этническим селам Дальнего Востока стало очевидно, насколько уникальна и многогранна культура коренных малочисленных народов. На протяжении многих лет велась работа по сбору экспонатов, однако долгое время отсутствовало помещение для создания полноценного музейного комплекса. Благодаря мэру города Хабаровска Сергею Кравчуку проект получил поддержку и было предоставлено помещение для будущего музея. Существенную помощь в реализации инициативы также оказала начальник управления образования администрации города Татьяна Матвеенкова. В результате удалось сначала открыть учебное пространство, а затем приступить к созданию музея “Мир Приамурья”, — сообщила основатель музея и директор Центра детского творчества “Народные ремесла” Ольга Григорьевна Жученко.