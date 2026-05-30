На карте Хабаровского края появилась новая точка притяжения этнотуризма

В рамках Года единства народов России и в честь Дня рождения Хабаровска МАУ ДО «Народные ремесла» открыл двери музея «Мир Приамурья», посвященного богатству культурных традиций и самобытности коренных малочисленных народов Хабаровского края, сообщает пресс-служба министерства туризма Хабаровского края.
«Во время экспедиций по этническим селам Дальнего Востока стало очевидно, насколько уникальна и многогранна культура коренных малочисленных народов. На протяжении многих лет велась работа по сбору экспонатов, однако долгое время отсутствовало помещение для создания полноценного музейного комплекса. Благодаря мэру города Хабаровска Сергею Кравчуку проект получил поддержку и было предоставлено помещение для будущего музея. Существенную помощь в реализации инициативы также оказала начальник управления образования администрации города Татьяна Матвеенкова. В результате удалось сначала открыть учебное пространство, а затем приступить к созданию музея “Мир Приамурья”, — сообщила основатель музея и директор Центра детского творчества “Народные ремесла” Ольга Григорьевна Жученко.
Торжественное открытие музея стало значимым событием для города и региона. Для гостей подготовили насыщенную программу: увлекательную экскурсию по экспозициям, выступления мастеров и представителей коренных народов, а также презентацию первых выставочных проектов музея.
В музее собраны уникальные экспонаты, которые собирались на протяжении 15 лет во время этнографических экспедиций по селам Дальнего Востока. Главной задачей проекта стало объединение культур и традиций народов, проживающих на территории Дальнего Востока, в едином музейном комплексе. Сегодня эта идея успешно реализована. Кроме того, проект получил статус федеральной инновационной площадки «Музейный комплекс».
В краевом центре открыли музей «Мир Приамурья».
Особое внимание в музее уделено образовательной деятельности. Для детей и подростков здесь планируют проводить мастер-классы по выделке рыбьей кожи, изготовлению сэвэнов, резьбе по дереву и другим традиционным ремеслам народов Приамурья. Посетить музей можно по предварительной записи.
«Создание подобных музейных пространств на базе муниципальных учреждений имеет большое значение для сохранения исторического и культурного наследия Хабаровского края. Важно, чтобы жители и гости города имели возможность знакомиться с историей региона, культурой и традициями народов, проживающих на его территории. Сохранение этого наследия особенно значимо, поскольку на протяжении многих лет представители разных народов совместно развивают Дальний Восток», — подчеркнул заместитель мэра города Хабаровска по социальным вопросам Антон Ярошенко.
Как отметила заместитель директора АНО «Туристский информационный центр» Наталья Савина, открытие музея «Мир Приамурья» является важным вкладом в развитие туристической привлекательности Хабаровского края, в том числе в сфере детского туризма. Музейный комплекс станет новой точкой притяжения и возможностью глубже познакомиться с культурным многообразием народов региона. Он формирует условия для межкультурного диалога и изучения исторического наследия.
