Марафон здоровья: как финалист премии «Наш вклад» помогает жить с диабетом

Для тех, кто впервые услышал о таком заболевании, как сахарный диабет, и пока не знает, как поддержать свой организм и перестроить питание, действуют специальные «Школы диабета». По всей стране создали более 1,5 тысячи подобных площадок, где врачи помогают пациентам и подробно рассказывают о заболевании, объясняют, как наладить сбалансированный рацион и правильно заниматься спортом. В 2025 году обучение в таких ‎школах прошли 930 тысяч человек.