Марафон здоровья: как финалист премии «Наш вклад» помогает жить с диабетом

О таком заболевании, как сахарный диабет, знают практически все, а многим приходится с ним жить. По данным Минздрава РФ, врачи поставили этот диагноз почти 6 млн жителей нашей страны, примерно у стольких же болезнь пока не диагностирована. А между тем, чем раньше начать лечение, тем, как правило, оно эффективнее.
Раннее выявление сахарного диабета стало одним из приоритетов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». А еще в этом направлении работают НКО, малый, средний и крупный бизнес. Например, биотехнологическая компания «Герофарм» — финалист Национальной премии «Наш вклад» — запустила проект «МАРАФОН 5.5». Подробнее о практическом курсе, который помогает людям вводить полезные привычки в жизнь и держать сахар под контролем, — в нашем материале.
Фундамент для здоровья.
У людей с сахарным диабетом нарушен процесс выработки или действия особого гормона — инсулина. Он помогает усваивать глюкозу, которая питает клетки здорового организма. Когда этот процесс уже нарушен, глюкоза накапливается, что приводит к тяжелым осложнениям, а в запущенных случаях — к диабетической коме.
В основном пациенты сталкиваются с сахарным диабетом первого и второго типов. При первом варианте иммунная система атакует клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин. При втором типе, который чаще всего выявляют, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, однако клетки организма утрачивают восприимчивость к этому гормону. Вне зависимости от типа сахарного диабета для таких пациентов очень важно вовремя диагностировать болезнь и получить качественную помощь.
Важную роль в борьбе с сахарным диабетом в регионах играет материально-техническое оснащение эндокринологических центров.
«Создано более 90 региональных и 150 межрайонных эндокринологических центров, где пациенты получают своевременную, качественную помощь», — отметил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
По его словам, для того чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи, с 2023 года в России действует федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». С 2025 года он вошел в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
«Это один из ключевых и значимых проектов, направленный на достижение одной из основных национальных стратегических целей — увеличение ожидаемой продолжительности жизни», — добавил Евгений Камкин.
Для тех, кто впервые услышал о таком заболевании, как сахарный диабет, и пока не знает, как поддержать свой организм и перестроить питание, действуют специальные «Школы диабета». По всей стране создали более 1,5 тысячи подобных площадок, где врачи помогают пациентам и подробно рассказывают о заболевании, объясняют, как наладить сбалансированный рацион и правильно заниматься спортом. В 2025 году обучение в таких школах прошли 930 тысяч человек.
Цифровые помощники и поддержка экспертов.
Помимо подходящей медикаментозной терапии, людям с любым типом сахарного диабета важно побольше двигаться и сбалансированно питаться. Комплексный подход помогает хорошо себя чувствовать и избегать серьезных осложнений.
При современном ритме жизни следить за рационом, уровнем физической активности, вырабатывать полезные привычки и не забывать консультироваться с врачами бывает непросто. Помогают различные сайты, приложения и такие программы, как «МАРАФОН 5.5». Этот проект реализует «Герофарм» совместно с АНО «Национальные приоритеты». В 2026 году полезная социальная инициатива получила признание от Национальной премии «Наш вклад», а биотехнологическая компания — статус «Партнер национальных проектов России».
Проект «МАРАФОН 5.5» помогает участникам лучше понимать факторы риска сахарного диабета 2-го типа, преддиабета и избыточного веса. Всего за пять недель пациенты проходят бесплатную программу под руководством специалистов — эндокринолога, нутрициолога, психолога и фитнес-тренера. Они предлагают короткие видеоуроки, практические материалы, чек-листы, дневники самоконтроля, тренировки, рецепты, задания в чат-боте. Применять новые знания в повседневной жизни участникам помогают специальные кураторы, а поддерживать мотивацию — сообщество в социальных сетях.
Последний поток курса объединил 5,5 тысячи участников из 88 городов России. Они высоко оценили программу: 96% готовы рекомендовать «МАРАФОН 5.5» другим, а 79% подчеркнули, что стали внимательнее относиться к своему здоровью. Многие заметили, что им стало проще следить за питанием и добавлять физическую активность в повседневную жизнь. Поделившиеся результатами в среднем сбросили 3,3 кг за время проекта.
Всего с 2023 года прошло шесть запусков программы, к которой присоединились более 11 тысяч человек. В 2025 году «МАРАФОН 5.5» поддержала команда СберЗдоровья. В курс добавили новый обучающий блок, посвященный ожирению, появились лекции о занятиях северной ходьбой от фигуристки Ирины Слуцкой, дополнительные активности: «Марафон здоровых привычек» и «Марафон шагов». Кроме того, расширили функционал чат-бота.
Как отмечают в команде проекта, предупреждение сахарного диабета 2-го типа планируется сделать одним из ключевых направлений программы. Информирование особенно важно для людей с избыточным весом, которые находятся в зоне риска. Поэтому проект переименовали в Stroynee и трансформировали в постоянную профилактическую программу по работе с факторами здорового образа жизни.
Премия «Наш вклад» помогает финалистам не только заявить о себе и поделиться успешным опытом, но и масштабировать полезные инициативы. Благодаря этому еще больше компаний, некоммерческих организаций смогут участвовать в реализации национальных проектов. Всего в 2026 году на премию прислали 792 заявки из всех регионов, а награды и статус «Партнер национальных проектов» получили 362 финалиста.