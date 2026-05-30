В Волгоградской области введена авиационная опасность

30 мая в Волгоградской области объявлена авиационная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений в 10:53 начало МЧС России через СМС и уведомления ведомственного приложения.
— Экстренная информация РСЧС: «Внимание! На территории Волгоградской области объявлена “Авиационная опасность”. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в сообщениях.
По данным специалистов, в воздушном пространстве приграничья зафиксировано воздушное судно-носитель ракет, дальность которых угрожает в том числе и Волгоградской области.
