Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил нижегородскую «Школу 800» в ходе своего рабочего визита. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале.
Глава региона представил министру итоги трех лет работы учреждения, которое изначально задумывалось как уникальный и во многом экспериментальный проект. Губернатор напомнил, что ровно шесть лет назад заложил первый камень в основание школы, и тогда в церемонии по видеосвязи также участвовал Сергей Кравцов.
Помимо подведения итогов, Сергею Кравцову презентовали программу развития образовательного комплекса, рассчитанную до 2029 года. Федеральный министр высоко оценил результаты работы уникальной нижегородской школы.
Ранее сообщалось, что четыре новые школы на 3800 мест построили в Нижегородской области.