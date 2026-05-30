Сын Плющенко получит допуск ISU для Азербайджана на следующей неделе

Международный союз конькбежцев (ISU) пока не выдал официальное разрешение фигуристу Александру Плющенко на смену спортивного гражданства с российского на азербайджанское.
По данным портала Odds.ru, получить одобрение спортсмен сможет уже на следующей неделе. Проблем с Clearance ISU не ожидается, поскольку фигурист не выступал за сборную России на турнирах.
Сам Плющенко заявил, что, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, он остается русским. Кроме того, спортсмен пожелал, чтобы в Россию приезжало больше фигуристов из разных стран.
Первый зампреда комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев, в свою очередь, раскритиковал переход 13-летнего спортсмена и подчеркнул, что его отцу нужно дать объяснения этому решению.
Евгений Плющенко утверждает, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. При этом фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение семьи Плющенко является адекватным.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также заявил, что решение Александра Плющенко — личное дело семьи.