У Мерца появился молодой конкурент: канцлер Германи изо всех сил пытается подавить его кампанию

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается подавить кампанию своего молодого конкурента, которую активно продвигают немецкие СМИ. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, на фоне падения рейтингов Мерца в медиапространстве набирает обороты тема премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста как потенциального преемника. Источник FT в немецком правительстве возложил ответственность за раскручивание этой темы на СМИ медиагруппы Axel Springer. В этом участвует прежде всего газета Bild. И сейчас Мерцу изо всех приходится сдерживать разговоры о конкуренте.
«Спустя чуть более года после вступления в должность Мерц сталкивается с тем, с чем мало кому из немецких канцлеров приходится сталкиваться так рано: настойчивыми разговорами о том, что его заменит более молодой и популярный коллега по партии», — указано в статье.
При этом источники издания считают, что Вюст вряд ли сможет стать заменой. Тем не менее действующему канцлеру уже приходится справляться с давлением со стороны собственных сторонников.
В Германии становится все больше желающих отставки Мерца. Недавно немецкий депутат Сара Вагенкнехт призвала немецкое правительство убрать канцлера с поста. По ее убеждению, из-за недальновидной политики Мерца ФРГ скоро разрушится.