Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские проекты получили 2 награды на Международном фестивале рекламы

«Серебро» вручили региону за «Тур нижегородских закатов 2025».

Источник: Живем в Нижнем

Проекты Нижегородской области стали победителями на Международном фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury. Новостью поделился заместитель губернатора Олег Беркович.

Серебряный трофей достался «Туру нижегородских закатов 2025» — он получил высокие оценки в номинации «Продвижение территорий». Напомним, в прошлом апреле ставшие брендом региона закаты украсили билборды в разных городах России и даже за рубежом — в Дубае и Нью-Йорке.

Еще одну победу принес Нижегородской области проект «Метавселенная “Спортивный Нижний Новгород”. В номинации фестиваля “Лучшая геймификация” его наградили “бронзой”.

«Нижний Новгород стал первым городом в России, который создал свой собственный виртуальный мир, где каждый мог сыграть за команды региона на главных спортивных и туристических локациях», — пояснил Олег Беркович.

Замгубернатора напомнил также, что с 2023 года региону удалось взять на премии Silver Mercury уже шесть наград.

Ранее мы рассказывали о том, что в столице Приволжья начала работать выставка «Великая Всероссийская».

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше