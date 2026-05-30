Нижегородские проекты получили 2 награды на Международном фестивале рекламы

Проекты Нижегородской области стали победителями на Международном фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury. Новостью поделился заместитель губернатора Олег Беркович.
Серебряный трофей достался «Туру нижегородских закатов 2025» — он получил высокие оценки в номинации «Продвижение территорий». Напомним, в прошлом апреле ставшие брендом региона закаты украсили билборды в разных городах России и даже за рубежом — в Дубае и Нью-Йорке.
Еще одну победу принес Нижегородской области проект «Метавселенная “Спортивный Нижний Новгород”. В номинации фестиваля “Лучшая геймификация” его наградили “бронзой”.
«Нижний Новгород стал первым городом в России, который создал свой собственный виртуальный мир, где каждый мог сыграть за команды региона на главных спортивных и туристических локациях», — пояснил Олег Беркович.
Замгубернатора напомнил также, что с 2023 года региону удалось взять на премии Silver Mercury уже шесть наград.
