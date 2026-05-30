Аферисты вытянули из жителей Хабаровского края 27 млн рублей за неделю

За минувшую неделю жертвами дистанционных мошенников стали 48 жителей Хабаровского края, а общая сумма похищенного превысила 27,4 миллиона рублей. Статистикой поделились в краевой прокуратуре.
Самой массовой схемой оказались банковские переводы за товары и услуги, которых люди в итоге так и не дождались. 15 человек перевели деньги через систему быстрых платежей, но ни заказов, ни возвратов не получили. На втором месте по частоте — кража денег через утраченные или похищенные банковские карты и мобильные телефоны с установленными онлайн-приложениями банков. Таких случаев набралось 13, и здесь потерпевшие, по сути, сами не заметили, как лишились доступа к своим счетам.
Десять человек поверили лжесотрудникам силовых и социальных служб, а также кредитных организаций. Им заявили, что сбережения под угрозой, и убедили перевести всё на «безопасные счета» либо передать наличные курьеру для «декларирования». Ещё пятеро согласились на заманчивые предложения о дополнительном заработке, игре на бирже и инвестициях под высокий процент, а их вклады просто исчезли.
В четырёх случаях мошенники действовали через взломанные аккаунты в мессенджерах. Люди получали сообщение от якобы знакомых с просьбой занять денег, переводили средства и только потом узнавали, что помогли аферистам. Замыкает недельную сводку единичный случай, когда потерпевший прошёл по ссылке с розыгрышем и мгновенно лишился денег с банковской карты.
В прокуратуре напоминают, что ни один банк и ни одна спецслужба никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не звонят с требованиями декларировать наличные. Любой такой звонок — повод немедленно положить трубку.