Названы самые привлекательные для россиян виды нишевого туризма

РИА Новости: активнее всего в РФ развиваются сонный, медицинский и соло-туризм.

КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Активнее всего в России из нишевых видов туризма развиваются сонный, соло-туризм и медицинский, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Нишевые виды туризма, которые развиваются активнее всего, — это сонный туризм, соло-туризм, туризм медицинский, стоматологический, например. Вопросы, связанные с велнесом, продлением жизни, становятся все более и более интересными для наших граждан», — сказал Волков.

Как рассказал эксперт, в развитии нишевого туризма лидируют регионы Золотого кольца, Подмосковье и удаленные регионы, такие как Хакасия, Тува, Алтайский край и Красноярский край. В арктическом туризме и путешествиях с целью экологического туризма лидируют Карелия, Мурманская область, Коми, Бурятия и Камчатка.

Нишевый туризм — это вид отдыха, который направлен на ограниченную группу людей с учетом их интересов, потребностей и предпочтений. Он, в отличие от массового туризма, фокусируется на конкретных направлениях, активностях или целевой аудитории.