Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака 13 БПЛА на Воронежскую область привела к пожару и повреждениям домов

В ночь на 30 мая над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотников. Фрагментами БПЛА выбиты окна в трех частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозяйственных построек. Обрушился гараж с легковым автомобилем. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: Коммерсантъ

В ночь на 30 мая над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотников. Фрагментами БПЛА выбиты окна в трех частных домах, повреждены фасады двух домов и несколько хозяйственных построек. Обрушился гараж с легковым автомобилем. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки в одном из муниципалитетов произошло возгорание гаража с автотранспортом. Огонь был оперативно потушен», — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили накануне вечером около 21:50. Сразу после полуночи в Бобровском, Лискинском и Острогожском районах сработала тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. Около 2:00 сирены прозвучали в Борисоглебском городском округе. Отмена режима опасности атаки БПЛА в регионе последовала утром — в 5:51.

Всего, по данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией России были перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны также сбили в Белгородской, Курской и Орловской областях.

«Ъ-Черноземье» ранее сообщал, что в ночь на 29 мая в трех районах Воронежской области обнаружили и уничтожили пять беспилотников. В результате падения фрагментов сбитого БПЛА были повреждены несколько единиц сельскохозяйственной техники и загорелась кровля хозпостройки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше