Минцифры создаст просветительские материалы о правилах дорожного движения

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минцифры России совместно с МВД и Минтрансом создадут просветительские материалы для самостоятельного изучения и проверки знаний правил дорожного движения (ПДД), они также будут доступны в интернете, следует из документа правительства, который изучило РИА Новости.

«Создание просветительских материалов для самостоятельного изучения и проверки знаний законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, в том числе распространяемых через информационно-просветительские ресурсы в сети “Интернет”, — говорится в плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ.

Документ рассчитан на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. При этом срок реализации данной меры — 2027 год.

Кроме того, ведомства совместно с Минкультуры России должны разработать рекомендации представителям кинематографического сообщества по формированию у граждан ответственного поведения на дорогах до 2027 года.