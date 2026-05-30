Беспилотную опасность сняли в Ростовской области утром 30 мая 2026

Утром 30 мая в Ростовской области был снят режим беспилотной опасности, введенный после массированной ночной атаки на регион. Соответствующие оповещения поступили жителям от системы РСЧС.
Минувшей ночью наиболее сложная обстановка сложилась в Таганроге. В результате попадания БПЛА в частный дом госпитализированы два человека — мужчина и женщина. Им оказывается медицинская помощь.
По предварительным данным, повреждены несколько коммерческих объектов, элементы инфраструктуры порта и административное здание. Возникший пожар ликвидирован, утечки нефтепродуктов нет.
Ситуация находится на контроле региональных властей и экстренных служб. Информация об ущербе и обстоятельствах атаки уточняется.