В Верхнебуреинском районе гендиректор скрыл от налоговой имущество на 11 миллионов рублей

Как установил суд, гражданин К., осознавая, что его организация задолжала по налогам и страховым взносам в общей сложности более 15 миллионов рублей, решил воспрепятствовать принудительному взысканию. В период с октября 2023 года по август 2024 года он предоставил судебным приставам и налоговикам заведомо ложные сведения. Бизнесмен заявил, что числящиеся за компанией автотранспортные средства и специальная техника были списаны и не находятся в собственности компании. В результате были скрыты активы на сумму 10 миллионов 942 тысячи 603 рубля 57 копеек, что квалифицируется как крупный размер.