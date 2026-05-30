В Верхнебуреинском районе гендиректор скрыл от налоговой имущество на 11 миллионов рублей

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «Фаворит». Руководитель умышленно спрятал от взыскания спецтехнику и автомобили стоимостью почти 11 миллионов рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установил суд, гражданин К., осознавая, что его организация задолжала по налогам и страховым взносам в общей сложности более 15 миллионов рублей, решил воспрепятствовать принудительному взысканию. В период с октября 2023 года по август 2024 года он предоставил судебным приставам и налоговикам заведомо ложные сведения. Бизнесмен заявил, что числящиеся за компанией автотранспортные средства и специальная техника были списаны и не находятся в собственности компании. В результате были скрыты активы на сумму 10 миллионов 942 тысячи 603 рубля 57 копеек, что квалифицируется как крупный размер.
Таким образом, несмотря на решение налогового органа об обращении взыскания на имущество организации-должника, фискальные органы лишились реальной возможности пополнить бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
Государственное обвинение настаивало на виновности подсудимого по части 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — сокрытие имущества, за счёт которого должно производиться взыскание налогов и страховых взносов. Суд согласился с доводами следствия и признал гражданина К. виновным. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru