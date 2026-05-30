В Таганроге после атаки дронов загорелся танкер и были ранены двое жителей

Минувшей ночью и утром силы противовоздушной обороны уничтожили почти полсотни беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. В Таганроге при детонации дрона в частном доме пострадали два человека, написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

Минувшей ночью и утром силы противовоздушной обороны уничтожили почти полсотни беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. В Таганроге при детонации дрона в частном доме пострадали два человека, написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Массированная воздушная атака затронула девять районов и два города Ростовской области. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, наибольший урон стихия нанесла Таганрогу и прилегающим территориям.

По уточненным данным, жертвами атаки стали двое жителей Таганрога. Беспилотник врезался в частное домовладение, в результате чего пострадали мужчина и женщина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести, пострадавшие госпитализированы. «Окажем всю необходимую помощь», — заявил глава региона.

Помимо жилого сектора, серьезные последствия зафиксированы в портовой зоне Таганрога. Попадание дронов вызвало возгорание танкера, резервуара с горючим и административного корпуса. Пожарным расчетам удалось ликвидировать пламя, утечки мазута не обнаружено, люди не пострадали.

В селе Греково-Тимофеевка (Матвеево-Курганский район) обломки беспилотника спровоцировали пожар газовой трубы в жилом строении. Огонь повредил кровлю и оконные конструкции. Жильцов эвакуировали, жертв нет.

В Неклиновском районе, в селе Боцманово, взрывной волной выбило стекла в двух частных домах. Никто из хозяев не пострадал.

Город Сальск также подвергся удару: там повреждено остекление балкона в многоквартирном доме и частично разрушен неиспользуемый склад. Обошлось без пострадавших.

По информации штаба, интенсивная работа ПВО велась над Чертковским, Миллеровским, Тарасовским, Шолоховским, Верхнедонским районами, а также над Ростовом-на-Дону. Суммарно в небе региона уничтожено около полусотни аппаратов. В настоящее время режим беспилотной опасности сохраняется, жителей призывают сохранять бдительность.

На местах происшествий продолжают дежурить аварийные и спасательные службы, ведется оценка ущерба и уточнение данных.

