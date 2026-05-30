В Таганроге после атаки дронов загорелся танкер и были ранены двое жителей

По информации штаба, интенсивная работа ПВО велась над Чертковским, Миллеровским, Тарасовским, Шолоховским, Верхнедонским районами, а также над Ростовом-на-Дону. Суммарно в небе региона уничтожено около полусотни аппаратов. В настоящее время режим беспилотной опасности сохраняется, жителей призывают сохранять бдительность.