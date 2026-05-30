Хабаровская пенсионерка лишилась 1,35 млн рублей, пытаясь улучшить зрение

71-летняя жительница Хабаровского края стала жертвой мошенников, которые развели её по схеме, растянутой во времени. Всё началось в середине марта с безобидного на первый взгляд звонка. Неизвестный предложил женщине купить аппарат для коррекции зрения, попросил продиктовать код из СМС для оформления заказа, и пенсионерка послушно выполнила просьбу. Товар так и не привезли, а о странном звонке она со временем забыла.