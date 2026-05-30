Хабаровская пенсионерка лишилась 1,35 млн рублей, пытаясь улучшить зрение

71-летняя жительница Хабаровского края стала жертвой мошенников, которые развели её по схеме, растянутой во времени. Всё началось в середине марта с безобидного на первый взгляд звонка. Неизвестный предложил женщине купить аппарат для коррекции зрения, попросил продиктовать код из СМС для оформления заказа, и пенсионерка послушно выполнила просьбу. Товар так и не привезли, а о странном звонке она со временем забыла.
Спустя какое-то время на телефон пришло сообщение, от которого у любой пожилой женщины дрогнуло бы сердце. Якобы от её имени оформили доверенность на право распоряжаться всем имуществом. Для аннулирования предлагалось позвонить по указанному номеру, и пенсионерка позвонила. Дальше начался классический сценарий с запугиванием и обещанием спасти сбережения.
Под предлогом сохранения накоплений женщину убедили снять со счетов всё до копейки и перевести на «безопасный» счёт. Обеспокоенная пенсионерка обналичила сбережения и отправила их прямиком в карманы аферистов. Общая сумма ущерба составила 1,35 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. В прокуратуре края в очередной раз напоминают, что при любом сомнении нужно перепроверять информацию, советоваться с родственниками, а если звонящий вызывает подозрения — немедленно прекращать разговор. Никакой код из СМС не стоит потери всех сбережений.