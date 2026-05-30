Глеб Никитин поздравил жителей Дзержинска с Днём города

«Уважаемые сотрудники и ветераны химической отрасли! Дорогие жители и гости Дзержинска! Поздравляю сразу с двумя большими праздниками — Днём химика и Днём города! Они связаны единой историей, судьбой и — главное — людьми, которые превратили Дзержинск в столицу отечественной химической промышленности. Десятилетиями здесь создавался мощный комплекс, который сыграл важнейшую роль в разные периоды истории страны. Когда началась Великая Отечественная война, дзержинские заводы стали одним из главных арсеналов. Предприятия города давали фронту взрывчатку и компоненты для производства боеприпасов, авиационное топливо и многое другое для оборонного комплекса. В 50−70-е годы здесь появились производства, определившие развитие целых отраслей народного хозяйства. Осваивались новые технологии, продукция дзержинских заводов расходилась по всему Советскому Союзу и далеко за его пределами. Сегодня Дзержинск продолжает приумножать это наследие. Здесь производятся минеральные удобрения, полимеры, компоненты для оборонного комплекса, изделия для медицины и космической отрасли. И, что особенно важно, мы делаем ставку на экологичную, ответственную промышленность. В Дзержинске создаётся первый в стране экотехнопарк, который станет флагманским проектом экономики замкнутого цикла. Убеждён, именно за такими технологиями — будущее, и Дзержинск здесь задаёт стандарт для всей России. Дорогие дзержинцы! Пусть родной город дарит вам всё больше поводов для искренней гордости — за его прошлое, настоящее и общее будущее. С праздником! С Днём химика и Днём города!».