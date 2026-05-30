Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 гигабайт секретов украл ведущий конструктор из Зеленоградска

В Калининградской области по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в.

Источник: ИА Прибыль Ru

отношении 45-летнего жителя Зеленоградска, работавшего ведущим конструктором на одном из ведущих российских предприятий. Мужчина подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Следствие установило, что инженер, находясь на своём рабочем месте, скопировал на внешние носители около 10 тысяч файлов общим объёмом не менее 20 гигабайт. В этих материалах содержались сведения о разработках предприятия, доступ к которым строго ограничен и охраняется законом. Изъятые в ходе обысков пять электронных носителей сейчас изучаются экспертами.

Сам подозреваемый на допросе пояснил, что собирался использовать конфиденциальную информацию для дальнейшей работы в другой коммерческой организации. По сути, он готовил себе «золотой парашют» — базу данных, которая могла бы стать его конкурентным преимуществом на новом месте.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум статьям: часть 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и часть 2 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Расследование продолжается.

Это дело — ещё одно напоминание о том, что российские предприятия серьёзно относятся к защите своей интеллектуальной собственности, а сотрудники, пытающиеся унести «секреты» с собой, рискуют не только карьерой, но и свободой.