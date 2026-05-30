20 гигабайт секретов украл ведущий конструктор из Зеленоградска

отношении 45-летнего жителя Зеленоградска, работавшего ведущим конструктором на одном из ведущих российских предприятий. Мужчина подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.
Следствие установило, что инженер, находясь на своём рабочем месте, скопировал на внешние носители около 10 тысяч файлов общим объёмом не менее 20 гигабайт. В этих материалах содержались сведения о разработках предприятия, доступ к которым строго ограничен и охраняется законом. Изъятые в ходе обысков пять электронных носителей сейчас изучаются экспертами.
Сам подозреваемый на допросе пояснил, что собирался использовать конфиденциальную информацию для дальнейшей работы в другой коммерческой организации. По сути, он готовил себе «золотой парашют» — базу данных, которая могла бы стать его конкурентным преимуществом на новом месте.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум статьям: часть 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и часть 2 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну). Расследование продолжается.
Это дело — ещё одно напоминание о том, что российские предприятия серьёзно относятся к защите своей интеллектуальной собственности, а сотрудники, пытающиеся унести «секреты» с собой, рискуют не только карьерой, но и свободой.