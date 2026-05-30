Кадровый центр Калининградской области назвал топ-5 высокооплачиваемых предложений для сварщиков ко Дню сварщика

портале «Работа России», и выделил самые интересные предложения на рынке труда.
Возглавила подборку вакансия ООО «Ресурс Групп» с уровнем дохода до 263 тысяч рублей. Компания обеспечивает сотрудников комплексом социальных гарантий: проживание в комфортабельных общежитиях, организованное питание, предоставление спецодежды и прохождение медицинского осмотра. Трудоустройство оформляется официально с первого дня работы.
На втором месте — вакансия начальника участка монтажа металлоконструкций в «Морской спасательной службе» с уровнем дохода от 200 до 226 тысяч рублей. К кандидатам предъявляются требования: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в сфере строительства не менее шести лет. Специалист должен уверенно ориентироваться в нормативной технической документации, знать ГОСТы, строительные нормы и правила, свободно читать рабочие чертежи и проектную документацию, а также владеть порядком приёмки объектов и методами контроля качества работ.
Третью строчку заняла вакансия сварщика контактной (прессовой) сварки в ООО «Полихром» с зарплатным предложением от 95 до 150 тысяч рублей. Компания рассматривает кандидатов со средним профессиональным образованием, готовых работать с установленным тактом. Сотрудникам предлагается сменный график, доставка корпоративным транспортом, обеспечение спецодеждой и льготное питание.
На четвёртое место помещена вакансия ведущего инженера-технолога в Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» с заработной платой 60−65 тысяч рублей. Замыкает топ вакансия сварщика газовой сварки в «Водоканале» с уровнем дохода от 55 до 65 тысяч рублей. Предприятие предлагает соискателям служебное жильё, систему премирования к профессиональным и государственным праздникам, а также выплату тринадцатой зарплаты.