Резидент индустриального парка «Черняховск» компания «ЭнКОР Групп» подтвердила качество своих систем международным стандартам

соответствие стандартам. Независимые эксперты аккредитованной компании по сертификации в ходе проведения аудиторских процедур высоко оценили эффективность и результативность системы менеджмента предприятия.
По итогам аудита сильными сторонами компании были признаны высокая степень автоматизации производственных процессов, квалифицированный персонал и внедрение инновационных технологий. Одним из ключевых аспектов, на которые обратили особое внимание аудиторы, стало внимание предприятия к вопросам безопасности труда.
Напомним, промышленный комплекс «ЭнКОР Групп» состоит из двух заводов: по производству кремниевых пластин и солнечных ячеек. На первом предприятии выращивают слитки монокристаллического кремния и производят кремниевые пластины — основу для солнечных ячеек. Второе производство в рамках комплекса выпускает солнечные ячейки по гетероструктурной технологии.