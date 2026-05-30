Взрыв ракеты Blue Origin отложит лунную миссию Трампа минимум на год

Взрыв ракеты Blue Origin Джеффа Безоса во Флориде угрожает отложить реализацию грандиозного плана президента Дональда Трампа по возвращению американских астронавтов на Луну к 2028 году и строительству лунной базы как минимум на год, пишет Politico.
Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Джеффа Безоса Blue Origin взорвалась на стартовой площадке в Космическом центре имени Кеннеди неподалеку от мыса Канаверал.
Взрыв произошел во время предстартовых испытаний, в ходе которых специалисты должны были проверить полную мощность двигателей ракеты. Никто не пострадал. Запуск ракеты должен был состояться не ранее 4 июня, в ходе него планировалось доставить на орбиту партию интернет-спутников Amazon Leo.
Взрыв стал огромным ударом для Blue Origin, космической компании Безоса, стремящейся бросить вызов SpaceX Илона Маска и создать ракету, способную доставлять грузы и людей на орбиту и за ее пределы, пишет издание.
Повреждение единственной стартовой площадки компании потребует нескольких месяцев ремонта. Blue Origin планировала запустить лунную миссию на своей ракете New Glenn в этом году, но теперь запуск почти наверняка будет отложен, указывает Politico.
По словам бывшего представителя NASA, повреждение стартовой площадки может отложить участие компании в лунной кампании на год.
«Из-за восстановления инфраструктуры, исследований и возобновления полетов аппарата New Glenn, а также испытаний в рамках программы Artemis III, задержка составит как минимум год», — сказал собеседник.
NASA до этого объявило, что Blue Origin запустит свой беспилотный лунный посадочный модуль Blue Moon Mark 1 этой осенью. Компания также получила контракт на доставку двух луноходов на поверхность в 2028 году на борту посадочного модуля Mark 1.
Взрыв заложил основу для доминирования Маска в космосе, отмечает The Washington Post. Ракета New Glenn компании Blue Origin рассматривалась как альтернатива программе Starship компании SpaceX Маска, а также возможность реализовать планы по возвращению на Луну до окончания второго срока Трампа.
«Это вселило в нас оптимизм, показав, что у нас есть несколько вариантов», — сказал бывший астронавт NASA Гаррет Рейсман. «После этой аварии мы, возможно, еще долго не сможем вернуться к ситуации, когда у нас будет несколько вариантов», — добавил он.
Взрыв ракеты New Glenn подорвал и амбиции Amazon (ее основал Безос) на конкуренцию со SpaceX в сфере спутникового интернета. Ожидалось, что вскоре ракета выведет на низкую околоземную орбиту 48 спутников компании.
«Таким образом, у NASA остается только Starship от SpaceX», — указал Рейсман.
