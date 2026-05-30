Взрыв ракеты Blue Origin отложит лунную миссию Трампа минимум на год

Blue Origin планировала запустить лунную миссию на своей ракете New Glenn в этом году, но теперь запуск почти наверняка будет отложен, пишет Politico.

Источник: РБК

Взрыв ракеты Blue Origin Джеффа Безоса во Флориде угрожает отложить реализацию грандиозного плана президента Дональда Трампа по возвращению американских астронавтов на Луну к 2028 году и строительству лунной базы как минимум на год, пишет Politico.

Тяжелая ракета-носитель New Glenn компании Джеффа Безоса Blue Origin взорвалась на стартовой площадке в Космическом центре имени Кеннеди неподалеку от мыса Канаверал.

Взрыв произошел во время предстартовых испытаний, в ходе которых специалисты должны были проверить полную мощность двигателей ракеты. Никто не пострадал. Запуск ракеты должен был состояться не ранее 4 июня, в ходе него планировалось доставить на орбиту партию интернет-спутников Amazon Leo.

Взрыв стал огромным ударом для Blue Origin, космической компании Безоса, стремящейся бросить вызов SpaceX Илона Маска и создать ракету, способную доставлять грузы и людей на орбиту и за ее пределы, пишет издание.

Повреждение единственной стартовой площадки компании потребует нескольких месяцев ремонта. Blue Origin планировала запустить лунную миссию на своей ракете New Glenn в этом году, но теперь запуск почти наверняка будет отложен, указывает Politico.

По словам бывшего представителя NASA, повреждение стартовой площадки может отложить участие компании в лунной кампании на год.

«Из-за восстановления инфраструктуры, исследований и возобновления полетов аппарата New Glenn, а также испытаний в рамках программы Artemis III, задержка составит как минимум год», — сказал собеседник.

NASA до этого объявило, что Blue Origin запустит свой беспилотный лунный посадочный модуль Blue Moon Mark 1 этой осенью. Компания также получила контракт на доставку двух луноходов на поверхность в 2028 году на борту посадочного модуля Mark 1.

Взрыв заложил основу для доминирования Маска в космосе, отмечает The Washington Post. Ракета New Glenn компании Blue Origin рассматривалась как альтернатива программе Starship компании SpaceX Маска, а также возможность реализовать планы по возвращению на Луну до окончания второго срока Трампа.

«Это вселило в нас оптимизм, показав, что у нас есть несколько вариантов», — сказал бывший астронавт NASA Гаррет Рейсман. «После этой аварии мы, возможно, еще долго не сможем вернуться к ситуации, когда у нас будет несколько вариантов», — добавил он.

Взрыв ракеты New Glenn подорвал и амбиции Amazon (ее основал Безос) на конкуренцию со SpaceX в сфере спутникового интернета. Ожидалось, что вскоре ракета выведет на низкую околоземную орбиту 48 спутников компании.

«Таким образом, у NASA остается только Starship от SpaceX», — указал Рейсман.

Джефф Безос: биография, бизнес и личная жизнь основателя Amazon
Одним из богатейших предпринимателей мира считается американский бизнесмен Джефф Безос, основавший компанию Amazon. На протяжении многих лет он занимает топовые места в рейтингах наиболее состоятельных людей современности. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше