Авиарейсы между Нижнем Новгородом и Антальей снова отменили 30 мая

30 мая не состоятся рейсы Нижний Новгород — Анталья и Анталья — Нижний Новгород. Они были назначены на 14:05 и 08:25 соответственно. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова в столице Приволжья.
Перевозку пассажиров должна была организовать авиакомпания Air Anka. Ранее стало известно, что Росавиация не продлила разрешение, позволявшее турецкому перевозчику выполнять полеты над территорией РФ. Срок действия документа истек 25 мая.
Стоит отметить, что в субботу один борт приземлится в Нижнем Новгороде с опозданием. Вместо 09:40 самолет из Уфы прибудет в воздушную гавань в 13:10.
Напомним, туристы застряли в аэропорту Антальи.